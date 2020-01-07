Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor - Son Dakika

Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı.

Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. Meydanın kapatılması nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.


Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağının pistten çıkmasının ardından, havalimanı uçağın kaldırılması için uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanı pistinde yapılan çalışmalar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.


Sabiha Gökçen Havalimanı kapalı olması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için tüm önlemler alındı. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
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