Son Dakika Haberleri: Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yaptı

Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yaptı

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na sis dolayısıyla inemeyen uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yaptı.

Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yaptı, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı'na sis dolayısıyla inemeyen uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na mecburi iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yoğun sis dolayısıyla inemeyen Türk Hava Yolları Trabzon-Sabiha Gökçen, Anadolu Jet Erzincan- Sabiha Gökçen, Anadolu Jet İzmir-Sabiha Gökçen, Pegasus Havayolları Trabzon-Sabiha Gökçen seferlerine ait 4 uçağın Yenişehir'e indiği öğrenildi. İstanbul'daki yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:44 Kaynak: İHA

Bursa Yenişehir, Bursa, Sabiha Gökçen, Yenişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçaklar Yenişehir'e Mecburî İniş Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]