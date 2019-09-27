Son Dakika Haberleri: Uçaklarda ağlayan çocuktan uzak bir koltuk seçmek için yeni formül
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Uçaklarda ağlayan çocuktan uzak bir koltuk seçmek için yeni formül

24 dakika önce

Japon Havayolları seyahatlerde çocuklardan uzakta oturmak isteyen yolculara 'gülümseten destek' programı sunuyor. Yolcular, uygulama sayesinde check-in aşamasında iki yaşından küçük çocukların oturduğu yerleri görerek kendilerine uygun bir yer seçebiliyor.

Uçaklarda ağlayan çocuktan uzak bir koltuk seçmek için yeni formül, System.String[]

Uzun mesafeli bir uçuşta size yakın bir yerde bir çocuğun çığlıkları nedeniyle uykuya dalamamaktan mı muzdaripsiz? Japon Havayolarının 'gülümseten desteği' bu istenmeyen duruma çözüm üretiyor.


Japon Havayolları (JAL), seyahatlerde çocuklardan uzakta oturmak isteyen yolculara 'gülümseten destek' (Smile Support) programı sunuyor. Böylece yolcular, check-in aşamasında iki yaşın altındaki çocukların oturduğu yerleri bir ikonla görerek kendilerine uygun bir yer seçme imkanına sahip oluyor.

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Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:45 
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