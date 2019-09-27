Uçaklarda ağlayan çocuktan uzak bir koltuk seçmek için yeni formül

Uzun mesafeli bir uçuşta size yakın bir yerde bir çocuğun çığlıkları nedeniyle uykuya dalamamaktan mı muzdaripsiz? Japon Havayolarının 'gülümseten desteği' bu istenmeyen duruma çözüm üretiyor.



Japon Havayolları (JAL), seyahatlerde çocuklardan uzakta oturmak isteyen yolculara 'gülümseten destek' (Smile Support) programı sunuyor. Böylece yolcular, check-in aşamasında iki yaşın altındaki çocukların oturduğu yerleri bir ikonla görerek kendilerine uygun bir yer seçme imkanına sahip oluyor.