UÇUŞLARDA silahlı polis bulundurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanırken, uçak kaçırılmalarına ve benzeri olayların önüne geçmek için uçaklarda "Hava polisi" dönemi başlıyor. Sivil kıyafetle görev yapacak hava polisleri, söz konusu tehditlere yönelik makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak. Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan yönetmelikte, Türk tescilli sivil hava araçlarında, hava aracının ve hava araçlarındaki yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, uluslararası uçuşlarda sivil hava araçlarının, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin sağlanmasına yönelik özel eğitimli silahlı emniyet teşkilatı personelinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre hava polislerinin görev, yetki ve sorumlulukları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile uluslararası uçuşu olan havalimanlarının bulunduğu illerin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulacak birimler tarafından yürütülecek. Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin, teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor.

HAVA POLİSİ OLMA ŞARTLARI

Hava polisi olmak isteyen personelin en az ön lisans mezunu olması, kıdeme etkili ceza almaması, ikinci bölge hizmetini bir kez tamamlaması, son iki performans değerlendirme puanının iyi veya çok iyi olması, son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan alması, birimin en üst dereceli amirinin muvafakat vermesi ve havacılık personeli için düzenlenen sağlık raporuna sahip olması gerekecek. Adaylar fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak. Hava polisi olmak için başvuracak adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yer ve tarihte, Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak.

HAVA POLİSLERİNİN YETKİLERİ

Hava polisleri, kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidi ile uçaktaki bir veya birden fazla şahsın uçuş halindeki bir uçağın faaliyetini engellediği, uçağın kontrolünü ele geçirmeye teşebbüs ettiği veya kontrolü altına aldığı durumlarda uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla uçağın kontrolünü yetkili kaptan pilota geri vermek, ayrıca kokpit, mürettebat, yolcu can güvenliğini sağlamak ve yasa dışı müdahale eylemlerini önlemek için orantılı olarak uygun koruyucu güvenlik tedbirleri almakla sorumlu olacak.

YOLCU GİBİ OTURACAKLAR, KİMLİKLERİ GİZLİ TUTULACAK

Sivil kıyafetle görev yapacak hava polisleri, söz konusu tehditlere yönelik makul şüphe olması halinde kokpiti koruyacak. Kuralsız yolculara ve potansiyel tehlike arz eden yolculara görev tanımında belirtilen durumlar oluşmadığı sürece müdahale etmeyecek. Hava polisi görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak. Yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polislerinin görevi uçaktaki mürettebat tarafından bilinecek ancak kimlikleri yolculardan gizli tutulacak. Hava polisleri görevlendirildiği uçuşla ilgili uçuş süresi boyunca görevli sayılacak. Herhangi bir uçuşta görevlendirilen hava polisi, uçuş gerçekleştirilen ülkede uçuşun gecikmesi halinde mürettebatla birlikte hareket edecek.

YOLCULAR BU KARARDAN MEMNUN

Yolculardan Selami Alpsoy alınan bu karardan memnun olduğunu ifade ederken, İnsanların güvenliğinin çok önemli olduğu ve olması gereken bir proje olduğunun altını çizdi. Bakü'ye giden Nejat İdriszade "Bu uygulamayı iyi değerlendiriyorum. Bizim güvenliğimizi düşünüyorlar. uçakta her şey olabilir uçağı kaçırabilirler. bunu düşünenlerden Allah razı olsun" dedi. Finlandiya'ya giden yolculardan Bilal Çetinkaya ise, "bu çok iyi olur hem milletin hem uçaktaki yolcuların güvenliği için çok iyi olur. bundan sonra vakalar en aza indirilmiş olur" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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- İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler

-Yolculardan röp.

-Pasaport kontrol noktasından görüntüler

-Detay görüntüler



- İstanbul