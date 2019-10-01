Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor
39 dakika önce
Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51
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