Son Dakika Haberleri: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor

39 dakika önce

Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor, System.String[]

Türk tescilli sivil hava araçlarında bulundurulan özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor
TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak Selahattin Demirtaş'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu Kktc'de 7 yaşındaki kız çocuğunu tacize 5 yıl hapis

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:30:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçaklarda 'hava polisi' dönemi başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]