Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor - Son Dakika

Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor

16.12.2020 09:10
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan kabin bagajı uygulaması yeniden başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kararıyla yolcular yarından itibaren uçaklara kabin bagajı alabilecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımının yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara yeniden kabin bagajı alabilecek.

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ DUYURDU

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor
Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uçaklarda kabin bagajı yasağı yarından itibaren kalkıyor - Son Dakika Ekonomi


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