Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

27.04.2022 13:48

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğu açık alanlarda kaldırılmıştı Sağlık Bakanı Koca, merak edilen "Uçaklarda maske takmak şart mı?" sorusuna ise, "Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısı ile bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "En riskli yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaşı olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün koronavirüs bilim kurulumuz son toplantısını gerçekleştirdi. 1 milyon 300 bin sağlık ordumuzla milletimizin her ferdi mücadele verdi. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz. Vaka sayımız 2 bin 500'e kadar düştü. Hastanelerimizde yoğun bakımlar birer ikişer kapanıyor. Hayatını kaybeden 14 kişi ise ileri yaşta ve kronik hastalığı olan vatandaşlardı.

"BİLİM KURULU GEREKTİĞİNDE TOPLANIR"

Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın kabulü ile son toplantısını yapmış oldu. Bilim Kurulu 27 ay boyunca olağanüstü performans sergiledi. Bundan sonraki süreçte bakanlığın birçok Bilim Kurulu var. Bilim Kurulu halk sağlığı çerçevesinde izliyor olacak gerektiğinde toplanabilir. Bu dönemde salgın bize şunu gösterdi. Maskenin koruyucu olduğunu biliyoruz, pandemi sonrası süreçte de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir vatandaşımız soğuk algınlığı hissediyorsa maskesini takıyor olmalı.

UÇAKTA MASKE ŞART MI?

Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı biliyorsunuz. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısı ile bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Biz maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi semptomu durumunda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalıdır. Bu bizim bir alışkanlığımız olmalıdır."

EN RİSKLİ YAŞ GRUBU

Bakan Koca, "En riski yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır" diyerek, şunları söyledi:

"Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaşı olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız, herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık, riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz.

TURİZM TEDBİRLERİ

Yurt dışından gelen turistler için şu an da Bilim Kurulu'nun önerdiği bir tedbir yok. PCR testini daha önce kaldırmıştık, biliyorsunuz. Bu anlamda bir önlemin olmadığını ifade edeyim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez, ilgili ülkelerden gelenlerden belli aralıklarla zaten takip ediliyor. Benzer şekilde eğer bir risk görürsek, herhangi bir ülkeden bununla ilgili yine bakanlık olarak her zaman değerlendirilir."

YORUMLAR
500
Sağlık Bakanı Koca: 'Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz' Sağlık Bakanı Koca: 'Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz' Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik' Sağlık Bakanı Koca: 'İki buçuk senedir çok zorlu mücadele verdik'

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Aydın, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:55:50. #1.11#
SON DAKİKA: Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement