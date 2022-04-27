Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "En riskli yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaşı olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dün koronavirüs bilim kurulumuz son toplantısını gerçekleştirdi. 1 milyon 300 bin sağlık ordumuzla milletimizin her ferdi mücadele verdi. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz. Vaka sayımız 2 bin 500'e kadar düştü. Hastanelerimizde yoğun bakımlar birer ikişer kapanıyor. Hayatını kaybeden 14 kişi ise ileri yaşta ve kronik hastalığı olan vatandaşlardı.

"BİLİM KURULU GEREKTİĞİNDE TOPLANIR"

Bilim Kurulu, Cumhurbaşkanımızın kabulü ile son toplantısını yapmış oldu. Bilim Kurulu 27 ay boyunca olağanüstü performans sergiledi. Bundan sonraki süreçte bakanlığın birçok Bilim Kurulu var. Bilim Kurulu halk sağlığı çerçevesinde izliyor olacak gerektiğinde toplanabilir. Bu dönemde salgın bize şunu gösterdi. Maskenin koruyucu olduğunu biliyoruz, pandemi sonrası süreçte de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir vatandaşımız soğuk algınlığı hissediyorsa maskesini takıyor olmalı.

UÇAKTA MASKE ŞART MI?

Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı biliyorsunuz. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısı ile bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Biz maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusu ise bir başka kişiye bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de bu alışkanlığın devam etmesi gerektiğini artık biliyoruz. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız, herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi semptomu durumunda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalıdır. Bu bizim bir alışkanlığımız olmalıdır."

EN RİSKLİ YAŞ GRUBU

Bakan Koca, "En riski yaş grubunun ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımızdır" diyerek, şunları söyledi:

"Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaşı olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız, herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlak maskeli olmamız, büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların da kapalı kalabalık, riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz.

TURİZM TEDBİRLERİ

Yurt dışından gelen turistler için şu an da Bilim Kurulu'nun önerdiği bir tedbir yok. PCR testini daha önce kaldırmıştık, biliyorsunuz. Bu anlamda bir önlemin olmadığını ifade edeyim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez, ilgili ülkelerden gelenlerden belli aralıklarla zaten takip ediliyor. Benzer şekilde eğer bir risk görürsek, herhangi bir ülkeden bununla ilgili yine bakanlık olarak her zaman değerlendirilir."