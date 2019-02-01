Uçaklarda Yaşanan 6 Tuhaf Olay -Uçaklarda Yaşanmış 6 En Beklenmedik Olay
2 saat önce
Uçak yolculuğu hem rahat hem de hızlı bir ulaşım yoludur.
Uçak yolculuğu hem rahat hem de hızlı bir ulaşım yoludur. Aynı zamanda havayolu şirketleri müşterilerinin rahatı ve keyfi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak yine de seyahatler sırasında hiç de istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Biz de bugün sizlere uçak içinde yaşanmış en garip olaylardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:54 Kaynak: Youtube
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