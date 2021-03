Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet - Son Dakika

Esenboğa Havalimanı'ndaki modern teknolojik cihazlarla donatılan kulede çalışan kadın hava trafik kontrolörleri, hava trafik emniyeti açısından hayati önemdeki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Radarlarla günde 12 saatlik mesai boyunca hava trafik hizmetlerinin emniyetli, düzenli ve hızlı yürütülmesi için çaba sarf eden kadın kontrolörler, hava araçlarının iniş, kalkış safhalarını takip ederek hava trafik kontrol hizmetini büyük özveriyle sağlıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Meydan Kontrol Kulesi'nde yaklaşık 13 yıldır hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Tuğba Yükler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asli görevlerinin, mürettebat ve yolcuların güvenli şekilde seferlerini sağlamak olduğunu belirtti.

Havacılık sektöründe kadınların görev almasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Yükler, "Uçaklarla iletişime geçerken kadın pilotların sesini duymak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Hemcinslerimizin sesi havacılık sektöründe de kadınların artık kendilerini her alanda gösterdiklerini ifade ediyor. Çünkü kadın eli, değdiği her yere ayrı bir güzellik getiriyor. Gerek meydan kontrol kulelerinde gerekse uçakta, havacılığın her alanında kadınların var olması, yer alması gerçekten gurur verici." diye konuştu.

"Kadın olarak kulede çalışmak ayrı bir zevk"

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen evli iki çocuk annesi Yükler, hem anneliğin hem de hava trafik kontrolörlüğünün dünyanın en önemli görevlerinden olduğunu ifade etti.

Yükler, havalimanındaki görevinden arta kalan zamanı, çocuklarına ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem anne olmak hem bu işi yapmak çok kolay değil. Nöbet sistemiyle çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımın bebeklik dönemlerinde nöbet sonrasında onlarla ilgilenmek zor oluyordu. Hem anneliği hem de işi bir arada götürmek gerçekten ağır bir yük ama bir kadın olarak kulede çalışmak, bu işi yapmak bana ayrı bir zevk veriyor."

Yükler, kadın hava trafik kontrolörleri adına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.