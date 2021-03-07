Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet - Son Dakika

Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet

07.03.2021 11:03

Esenboğa Havalimanı'ndaki modern teknolojik cihazlarla donatılan kulede çalışan kadın hava trafik kontrolörleri, hava trafik emniyeti açısından hayati önemdeki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Esenboğa Havalimanı'ndaki modern teknolojik cihazlarla donatılan kulede çalışan kadın hava trafik kontrolörleri, hava trafik emniyeti açısından hayati önemdeki görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Radarlarla günde 12 saatlik mesai boyunca hava trafik hizmetlerinin emniyetli, düzenli ve hızlı yürütülmesi için çaba sarf eden kadın kontrolörler, hava araçlarının iniş, kalkış safhalarını takip ederek hava trafik kontrol hizmetini büyük özveriyle sağlıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Meydan Kontrol Kulesi'nde yaklaşık 13 yıldır hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Tuğba Yükler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asli görevlerinin, mürettebat ve yolcuların güvenli şekilde seferlerini sağlamak olduğunu belirtti.

Havacılık sektöründe kadınların görev almasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Yükler, "Uçaklarla iletişime geçerken kadın pilotların sesini duymak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Hemcinslerimizin sesi havacılık sektöründe de kadınların artık kendilerini her alanda gösterdiklerini ifade ediyor. Çünkü kadın eli, değdiği her yere ayrı bir güzellik getiriyor. Gerek meydan kontrol kulelerinde gerekse uçakta, havacılığın her alanında kadınların var olması, yer alması gerçekten gurur verici." diye konuştu.

"Kadın olarak kulede çalışmak ayrı bir zevk"

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen evli iki çocuk annesi Yükler, hem anneliğin hem de hava trafik kontrolörlüğünün dünyanın en önemli görevlerinden olduğunu ifade etti.

Yükler, havalimanındaki görevinden arta kalan zamanı, çocuklarına ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem anne olmak hem bu işi yapmak çok kolay değil. Nöbet sistemiyle çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımın bebeklik dönemlerinde nöbet sonrasında onlarla ilgilenmek zor oluyordu. Hem anneliği hem de işi bir arada götürmek gerçekten ağır bir yük ama bir kadın olarak kulede çalışmak, bu işi yapmak bana ayrı bir zevk veriyor."

Yükler, kadın hava trafik kontrolörleri adına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet
Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet
Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet
Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tır dorsesine arkadan çarptı: 3 ölü Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı         
21:51
Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu         
21:30
Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı         
20:17
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu         
16:48
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçakların güvenli iniş ve kalkışları kadın hava trafik kontrolörlerine emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei