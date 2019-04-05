Uçakların İntikalleri Devam Ediyor

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.





Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.



45 saatte tamamlanacak taşınma operasyonunda Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar belirli aralıklarla İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. THY uçakları, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak 10 dakikalık bir uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker konmaya başladı. Yetkililer bugün itibariyle 35 uçağın İstanbul Havalimanı'na geldiği operasyon süresince toplam 151 uçağın yolcusuz şekilde havalimanına intikallerinin gerçekleşeceğini belirttiler.



Görüntü Dökümü:



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-Gelen uçaklar



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