Son Dakika Haberleri: Uçakların İntikalleri Devam Ediyor

Uçakların İntikalleri Devam Ediyor

11 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.

Uçakların İntikalleri Devam Ediyor, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.

45 saatte tamamlanacak taşınma operasyonunda Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar belirli aralıklarla İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. THY uçakları, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak 10 dakikalık bir uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker konmaya başladı. Yetkililer bugün itibariyle 35 uçağın İstanbul Havalimanı'na geldiği operasyon süresince toplam 151 uçağın yolcusuz şekilde havalimanına intikallerinin gerçekleşeceğini belirttiler.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:04 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin'den Ekrem İmamoğlu'na Anıtkabir Eleştirisi Son Dakika! AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi Mehmet Günsür, AK Parti'nin Seçim Talebini Tiye Aldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:15:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçakların İntikalleri Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]