Uçakların İntikalleri Devam Ediyor
1 saat önce
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.
ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul
Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunda TIR'ların yanı sıra uçakların da intikalleri devam ediyor.
45 saatte tamamlanacak taşınma operasyonunda Atatürk Havalimanı
'nda bulunan uçaklar belirli aralıklarla İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. THY
uçakları, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak 10 dakikalık bir uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker konmaya başladı. Yetkililer bugün itibariyle 35 uçağın İstanbul Havalimanı'na geldiği operasyon süresince toplam 151 uçağın yolcusuz şekilde havalimanına intikallerinin gerçekleşeceğini belirttiler. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:51 Kaynak: DHA
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!
Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu