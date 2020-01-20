Uçaksavar mermili uyuşturucu satıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 Ocak'ta Adana merkezli Gaziantep , İstanbul , Şanlıurfa ve Karaman 'da 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin ve helikopterinde destek verdiği operasyonda 18 kişi yakalandı. Polisin şüphelilerin evinde yaptığı aramada, 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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