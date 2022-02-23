Uçaksavar mermisi ele geçirildi - Son Dakika
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Uçaksavar mermisi ele geçirildi

23.02.2022 11:46
Uçaksavar mermisi ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro ekiplerince İzmir ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kaçakçılık' ve 'Sahte içki' operasyonlarında sahte alkolün yanında Uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro ekiplerince İzmir ve Muğla'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kaçakçılık' ve 'Sahte içki' operasyonlarında sahte alkolün yanında Uçaksavar mermisi ele geçirildi.

Ekiplerin ilgili savcılıktan alınan arama kararı sonrası belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 25 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı votka, 15 litre el yapımı viski, 20 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan su motoru, alkolmetre, 8 bin adet içki şişesi etiketi, çok sayıda boş alkol şişesi, 7 adet alkol aroması, 270 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 adet tabanca fişeği, Uçaksavar mermisi ve dedektör ele geçirildi.

Şüphelilerden A.E ve K.E İzmir'de M.Ş ve C.D isimli şüpheliler Muğla'da yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada ise Bin 80 şişe sahte rakı ele geçirildi. Sahte alkole el konulurken, M.E. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında işlem yapılacak. - MUĞLA

Uçaksavar mermisi ele geçirildi
Uçaksavar mermisi ele geçirildi
Uçaksavar mermisi ele geçirildi
Uçaksavar mermisi ele geçirildi

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Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi Sahte içki baskınında uçaksavar mermisi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İzmir, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçaksavar mermisi ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçaksavar mermisi ele geçirildi - Son Dakika
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