UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI

07.03.2022 09:21

Bingöl seferini yapan yolcu uçağında sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alıp, battaniyenin içerisine koyarak sallayıp uyutan iki yolcudan Mehmet Bürkek, 10-15 dakika civarında salladık bebek uyudu ve annesine teslim ettik, annesi ve yolcular çok memnun kaldı dedi.

Bingöl seferini yapan yolcu uçağında sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alıp, battaniyenin içerisine koyarak sallayıp uyutan iki yolcudan Mehmet Bürkek, 10-15 dakika civarında salladık bebek uyudu ve annesine teslim ettik, annesi ve yolcular çok memnun kaldı dedi.

Ankara- Bingöl seferini yapan uçakta annesiyle birlikte seyahat eden bebek sürekli ağlayınca, yolcular da seferber oldu. Yolculardan Mehmet Bürkek ve Mehmet Adıgüzel, bebeği annesinden alıp, buldukları battaniyeye yatırarak onu salladı. Bebek, bir süre sonra sakinleşip uyudu. Bürkek ve Adıgüzel'in bebeği salladığı anlar ise diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.

Arkadaşıyla birlikte bebeği sallayan Mehmet Bürkek, yaşananları DHA'ya anlattı. Bürkek, Ankara-Bingöl seferini yapan uçak havalandığı sırada 3 veya 5 aylık olan bir bebek anne kucağında çok ciddi bir şekilde ağlıyordu, annesi sakinleştiremiyordu. Uçakta bulunan yolculara karşı mahcubiyet duydu ve çok da üzülüyordu bebeğin ağlamasına. Biz de kendimizce hem anneyi sakinleştirdik hem buna çözüm olsun diye uçakta bulduğumuz battaniyenin içine bebeği koyup arkadaşımla sallamaya başladık. 10-15 dakika civarında salladık bebek uyudu ve annesine teslim ettik, annesi ve yolcular çok memnun kaldı dedi.

UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI
UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI
UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI

YORUMLAR
500
Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler Nöbetçi eczanede soyguncu dehşeti! Kıskıvrak yakalayıp polise teslim ettiler AHİD'de Kadınlar Günü kutlandı AHİD'de Kadınlar Günü kutlandı

Ankara, Bingöl, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Stokçuluk baskınları! Zincir marketler didik didik arandı
10:03 Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirildi
09:59 Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: UÇAKTA AĞLAYAN BEBEĞİ BATTANİYEDE SALLAYAN MEHMET YOLCULAR ÇOK MEMNUN KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement