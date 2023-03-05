Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı - Son Dakika
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Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı

05.03.2023 15:19
Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı

American Airlines, uçuş sırasında mürettebatla tartışıp bir yolcunun üzerine idrarını yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisine uçaklarına binme yasağı getirdi.

American Airlines, uçuş sırasında mürettebatla tartışıp bir yolcunun üzerine idrarını yapan 21 yaşındaki üniversite öğrencisine uçaklarına binme yasağı getirdi.

NDTV'nin haberine göre, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na giden AA292 sefer sayılı American Airlines uçağında bulunan üniversite öğrencisi, uçuş sırasında sorunlar çıkardı.

Amerikan hava yolu şirketi American Airlines'tan yapılan açıklamada, ABD'de üniversite eğitimi gören Yeni Delhili 21 yaşındaki Arya Vohra'nın "mürettebatın talimatlarına uymadığı, yerine oturmayıp tartıştığı ve uçağın güvenliğini tehlikeye attığı" belirtildi.

Yolcunun başka bir yolcunun üzerine idrarını da yaptığı aktarılan açıklamada, "Mürettebat, uçak Yeni Delhi'ye vardığında, uçakta çok sarhoş bir yolcu olduğuna dair şirketi bilgilendirdi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, bu yolcunun bir daha American Airlines ile uçamayacağı belirtildi.

Haberde, Vohra'nın varışta Hint polisi tarafından karşılandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Gandhi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçakta başkasının üzerine idrarını yapan yolcuya uçuş yasağı - Son Dakika
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