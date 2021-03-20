Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş - Son Dakika

Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş

AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker'in, Bişkek- İstanbul seferini yapan uçakta kalp masajı yaparak hayata döndürdüğü Kazakistanlı 3 aylık ikiz Bolathan Yerdane'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Erken müdahale nedeniyle bebeğin beyninde hasar oluşmayacağını söyleyen Şeker'in, aynı uçakta sağlık sorunu yaşayan iki hastaya daha müdahale ettiği ortaya çıktı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten İstanbul'a giden THY uçağında bulunan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, erken doğum nedeniyle sağlık sorunları olan ve dili boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan Kazakistanlı 3 aylık Bolathan Yerdane'ye müdahale etti. Recep Şeker, kalp masajı yaparak Kazakistanlı bebeği hayata döndürdü. Uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaparken, Bolathan Yerdane ambulansla Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği, millevtekilinin erken müdahalesi nedeniyle de beyninde kalıcı hasar oluşmayacağı belirtildi.

İKİ YOLCUYA DAHA MÜDAHALE ETMİŞ Doktor vekil Recep Şeker'in, aynı uçakta sağlık sorunu yaşayan iki yolcuya daha acil müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. DHA 'ya konuşan Şeker, uçak havalandıktan 15 dakika sonra rahatsızlanan bir yolcu için uçakta anons yapıldığını anlatarak, "Bir kadın yolcuda tansiyon düşüklüğü meydana gelmişti. Gerekli müdahalelerde bulunup tavsiyeleri verdik. Oturmak üzereyken yine anons geldi ve bir erkek hastada baş dönmesi, bulantı şikayetleri vardı. Uçaktaki basınca bağlı sıkıntısı vardı. Onunla ilgili de gerekli tavsiyeleri vererek müdahalelerde bulundum" dedi.'CANLILIK BELİRTİSİ YOKTU'Ardından yerine oturduğunu belirten Recep Şeker, Ankara'ya yaklaşırken kabin görevlilerinin oturduğu yere gelerek kucağına bebeği uzattığını söyledi. Şeker, " Bebek tamamen mosmordu, herhangi bir canlılık belirtisi yoktu. Yan koltuğa yatırdım bebeği. Dilinin nefes borusunu tıkaması hali vardı. Onu giderdik. Kalp masajı, solunum masajı derken morarma açılmaya başladı, canlılık belirtileri meydana geldi. Nefes alıp vermeye başladı ve tablo güzelleşmeye başladı" diye konuştu.'SAĞLIK DURUMU İYİ, HASAR OLMAYACAK'27 haftalık olduğunu öğrendiği bebeği Ankara'ya inene kadar kucağında tuttuğunu belirten Şeker, "İndikten sonra da ambulansa kadar bebeğe eşlik ettim. İndikten sonra sağlık ekibimiz geldiler. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aldığımız haberlere göre durumu iyi. Akciğerde bir yetmezlik var, tedavisi yapılıyor. Güzel bir haber. Beyinde oksijenlememe süresinin herhangi bir kalıcı hasarı olmayacak. Çünkü çok kısa sürede müdahalede bulunduk. Daha önceki iki olayda doktor olduğumu öğrendikleri için bebek hemen getirildi. Bu da erken müdahalede önemli oldu. İnşallah evladımızda herhangi bir hasar olmaz artık. Kurtulması nasibinde varmış, bizler de vesile olduk" ifadelerini kullandı.'DOKTORLUK BIRAKILABİLECEK BİR MESLEK DEĞİL'

Recep Şeker, doktorluk mesleğinden emekli olunmadığını sağlık çalışanlarının hergün bu tür olaylarla karşılaştığını söyleyerek "Ben aile hekimiyim. Ama sağlığın birçok kademesinde çalıştım. 20 yılı aşkın süredir doktorum. Uçakta olması, kısıtlı imkanların olması olayın boyutunu değiştiriyor. Doktorluk mesleği bırakılabilecek bir meslek değil. Siyasette de olsanız, emekli de olsanız, uçakta, denizde, havada, yerde de olsanız bu mesleğe her zaman ihtiyaç duyuluyor. Çok kutsal bir meslek. Mensubu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.