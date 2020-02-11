Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza - Son Dakika

Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçakta kurallara uymayanlara verilecek idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Uçakta cep telefonunu kapatmayana 2 bin 603 lira ceza, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçakta kurallara uymayanlara verilecek idari para cezaları yeniden düzenlendi. Uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak gibi durumlarda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2 bin 603 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de bugün "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ" yayınlandı.

Yeni tebliğ ile uçaklarda elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevinin yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi durumlarında uygulanacak ceza tutarı 2 bin 124 TL'den 2 bin 603 TL'ye yükseltildi.

KURALLARA AYKIRI İHA UÇURANA 18 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Tebliğde kurallara aykırı şekilde İHA uçuranlara uygulanacak para cezaları da belirlendi. Buna göre İHA'ları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira, kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak. Bakanlık tarafından kurallara aykırı olarak tespit edilen alanlar dışında İHA uçuranlara da bin 803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası kesilecek.

(İHA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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