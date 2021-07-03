Uçakta çılgın anons! Sahayı gözyaşları içinde terk eden Spinazzola'nın ismini haykırdılar

EURO 2020'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Spinazzola'nın büyük sakatlığı futbolseverleri derinden etkiledi. 28 yaşındaki oyuncunun acı çekerken döktüğü gözyaşı, sahadaki takım arkadaşlarının da motivasyonunu düşürdü. Ama İtalya maçı kazanmayı bildi. Karşılaşmanın ardından Spinazzola unutulmadı.

ANONSLA BAŞLADI

Spinazzola için uçakta takım arkadaşının başlattığı anons, oyuncuları kendinden geçirdi. Futbolcular, matem havasına kapılmayıp arkadaşlarının motivasyonunu yüksek tutması için coşkulu kutlama yapıp ona armağan ettiler. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.