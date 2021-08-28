Üye Girişi
Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti - Son Dakika

Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti

28.08.2021 16:02
Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti, System.String[]

İngiltere'den Türkiye'ye uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçakta doğum mucizesi yaşandı. Sancısı başlayan kadın, uçakta doktor olmaması sebebiyle kabin ekibi tarafından doğum yaptı.

İngiltere'den Türkiye'ye tahliye uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait uçağın 30 bin feet yükselikte bulunduğu sırada mucizevi bir olay gerçekleşti. Sancısı gelen kadın, kabin ekibinin de yardımıyla doğum yaptı.

DUBAİ'DEKİ AFGANLARI İNGİLTERE'YE GÖTÜRÜYORLARDI

Afganistan'da oluşan güvensiz ortam ve hayat şartları nedeniyle tahliyeler devam ediyor. İngiltere için çalışan Afgan vatandaşları tahliye için ilk olarak Dubai'ye götürüldü. Dubai'deki Afganları İngiltere'ye götürmek için Türk Hava Yolları (THY) tahliye seferi yaptı. Dubai- Birmingham seferini yapan uçakta, Afganistan vatandaşı 26 yaşındaki Soman Noori'nin sancıları arttı.

ÇİFTİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARI

Türkiye saati ile 04.00 civarında Kuveyt hava sahasındayken hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta doktorun bulunmaması nedeniyle kabin amiri Aysel Yavaş ve ekibi doğum için hazırlık yaptı. Kabin ekipleri aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba TajMohHammat ve anne Soman Noori üçüncü çocuklarının ismini Havva koydu. Tedbir amaçlı Kuveyt'e inen uçak gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle birlikte Birmingham seyahatini sürdürdü. Uçuş -Birmingham'da son buldu.

Türk Hava Yolları, Türkiye, England, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu 15:49 Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu Sosyal medyada 15:44 Sosyal medyada "Yunanistan sınır kapısını açtı" söylentisi Edirne'ye akına sebep oldu Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı 15:38 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı
Akıl almaz olay! Elektrik çarpan kadını toprağa gömmeğe kalktılar 15:33 Akıl almaz olay! Elektrik çarpan kadını toprağa gömmeğe kalktılar Görüşmeler olumlu ilerliyor! Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor 15:13 Görüşmeler olumlu ilerliyor! Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı 14:45 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu 14:30 Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi 14:01 Akdeniz ve Ege'deki ormanlar yangınları, turistlerin rotasını çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti
15:46 Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu
15:37 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı
15:34 İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı
15:32 Akıl almaz olay! Elektrik çarpan kadını toprağa gömmeğe kalktılar
15:28 Avrupa Ligi'nden gelen para, Galatasaray'ın 9 transferin maaşını karşıladı
15:25 Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi
15:13 Görüşmeler olumlu ilerliyor! Galatasaray, Abdou Harroui'yi getiriyor
15:02 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş
14:44 Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını 545 bin TL'ye aldı
15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi         
16:09
Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu         
15:46
Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var         
15:40
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı         
14:34
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 16:13:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement