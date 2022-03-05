Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu - Son Dakika
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Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu

05.03.2022 12:10
Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu

Bingöl seferinin yapıldığı uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu.

Bingöl seferinin yapıldığı uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı. Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi.


Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu
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Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu - Son Dakika


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