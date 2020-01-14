Uçakta 'FETÖ'cüyüm

Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Nikar Deliormanlı, 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, olay günü olanları hatırlamadığını söyledi. Mahkeme, sanığın ceza ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.



18 Aralık'ta Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var" diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Nikar Deliormanlı'nın(57) "cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nikar Deliormanlı cezaevinden getilirken, avukatı Merve Türkmen Kaplan da salonda hazır bulundu.



"Olayların hiçbirini hatırlamıyorum"



Duruşmada savunma yapan sanık, "Olay tarihinde ben uçakta yolcu olarak bulunuyordum. Ben zaten depresif ilaçlar kullanıyordum. Arkada oturan yolcular beni kıyafetimle yargıladılar. 'Sen FETÖ'cüsün' dediler. Ben FETÖ'cü müyüm? Her gördüğünüzü FETÖ'cü mü zannediyorsunuz? dedim. Bu şekilde üzerime gelindikten sonra ilaç kullandığım için başka ne söylediğimi hatırlamıyorum. Bayılmıştım, o anda olayların farkında değildim. O şekilde konuşmalarımdan da haberim yok. Sadece kendimi korumaya geçtim. Benim bipolar hastalığım var. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüm, 22 gün yattım. Olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Ben çocuğumun yanına gidiyordum. Bir anne çocuğunun yanına giderken böyle davranmaz. Doktorun yazdığı ilaçları ailem kullandığımı sanıyordu ancak ben suç tarihinde hiçbirini kullanmamıştım" dedi.



Mahkeme hakiminin, "'Canlı bombayım' demişsin" söylemi üzerine ise, "Hatırlamıyorum. Zaten uçakta rahatsızlandığımı hostes biliyordu ancak müdahale etmedi. Orada baygın düştüğümü ve kemerimi bağladıklarını hatırlıyorum" diyerek suçsuz olduğunu söyledi.



"Müvekkilim ağır bipolar rahatsızlığı geçirmiştir"



Avukatı Merve Türkmen Kaplan, "Müvekkilim olayın olduğu gün üniversitede okuyan oğlunun yanına ziyaret amaçlı gitmek istemiştir. Müvekkilim ağır bipolar rahatsızlığı geçirmiştir. Burada müvekkilin hem sağlık hem de psikolojik durumunun irdelenmesi gerekmektedir. Ceza ehliyetinin olup olmadığının araştırılmasını ve gözetim altına alınmasını talep ediyorum" diyerek tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.



Ceza ehliyeti tespit edilecek



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nikar Deliormanlı'nın cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasına karar vererek, sanığın tutuklu olduğu hususunun belirtilmek suretiyle randevu tarihinin erken bir tarihe alınması hususunda iletişime geçilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, sanığın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli Ercan Havalimanı seferini yapacak olan uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağı kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı.



Sanığın, "Ben FETÖ'cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ'cüyüm, FETÖ'cü, FETÖ'yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediğinin kaydedildi.



Sanığın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL