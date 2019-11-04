Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı
6 saat önce
Amerikan Delta Hava Yolları şirketi, tepkiler üzerine sevişme sahneleri ile eş cinsel ifadelerin geçtiği 'Rocketman' ve 'Booksmart' filmlerinin 'sansürlü' versiyonlarını kaldırarak yerine orijinal versiyonlarının gösterileceğini açıkladı
Amerikan Delta Hava Yolları şirketi, tepkiler üzerine sevişme sahneleri ile eş cinsel ifadelerin geçtiği 'Rocketman' ve 'Booksmart' filmlerinin 'sansürlü' versiyonlarını kaldırarak yerine orijinal versiyonlarının gösterileceğini açıkladı.
Şirket daha önce 2019 yapımlı Booksmart filminde yer alan iki kadının sevişme sahnesinin yanı sıra bazı LGBT ifadeleri ile 'vajina' ve 'lezbiyen' kelimelerinin çıkarıldığı versiyonu uçaklarında hizmete sunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:24
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