Son Dakika Haberleri: Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı
Son Dakika Dünya Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı

Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı

6 saat önce

Amerikan Delta Hava Yolları şirketi, tepkiler üzerine sevişme sahneleri ile eş cinsel ifadelerin geçtiği 'Rocketman' ve 'Booksmart' filmlerinin 'sansürlü' versiyonlarını kaldırarak yerine orijinal versiyonlarının gösterileceğini açıkladı

Uçakta gösterdiği filmin sevişme sahnesini sansürleyen Delta tepkiler üzerine geri adım attı, System.String[]

Amerikan Delta Hava Yolları şirketi, tepkiler üzerine sevişme sahneleri ile eş cinsel ifadelerin geçtiği 'Rocketman' ve 'Booksmart' filmlerinin 'sansürlü' versiyonlarını kaldırarak yerine orijinal versiyonlarının gösterileceğini açıkladı.


Şirket daha önce 2019 yapımlı Booksmart filminde yer alan iki kadının sevişme sahnesinin yanı sıra bazı LGBT ifadeleri ile 'vajina' ve 'lezbiyen' kelimelerinin çıkarıldığı versiyonu uçaklarında hizmete sunmuştu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:24 
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