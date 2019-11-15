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Uçakta hayatını kaybetti

7 saat önce

İstanbul-Ercan seferini yapan uçakta rahatsızlanan 39 yaşındaki yolcu Rahmi Duran Ersuz, hayatını kaybetti.

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İstanbul-Ercan seferini yapan uçakta rahatsızlanan 39 yaşındaki yolcu Rahmi Duran Ersuz, hayatını kaybetti.

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan seferini yapan uçakta bugün saat 16.30 sularında yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Rahmi Duran Ersuz hayatını kaybetti. Rahmi Duran Ersuz'un uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(İHA)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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