Uçakta hayatını kaybetti
7 saat önce
İstanbul-Ercan seferini yapan uçakta rahatsızlanan 39 yaşındaki yolcu Rahmi Duran Ersuz, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
İstanbul-Ercan seferini yapan uçakta rahatsızlanan 39 yaşındaki yolcu Rahmi Duran Ersuz, hayatını kaybetti.
İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan seferini yapan uçakta bugün saat 16.30 sularında yolcu olarak bulunan 39 yaşındaki Rahmi Duran Ersuz hayatını kaybetti. Rahmi Duran Ersuz'un uçağın Ercan Havaalanına iniş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(İHA)
Bakırköy'deki siyanür vahşetinde yürek yakan detay! Anne, kapıya kadar gelmiş Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı! İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi