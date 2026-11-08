Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı

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Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
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İngiltere'den ABD'nin Florida eyaletine giden uçakta alkollü bir kadın yolcu, koridorda kıyafetlerini çıkararak diğer yolcuların önünde cinsel organını teşhir etti. Kabin ekibinin müdahalesine rağmen davranışlarını sürdüren kadın nedeniyle pilot rotayı değiştirerek Manchester'a iniş yaptı. Hava yolu şirketinin yaklaşık 20 bin sterlin zarara uğradığı olayda, mahkemede suçunu kabul eden kadın hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere'den Florida'ya seyahat eden yolcular, uçuş sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sarah Parker isimli kadın yolcunun uçak koridorundaki davranışları kabin ekibini harekete geçirdi. Müdahalelere rağmen durumun kontrol altına alınamaması üzerine uçuş planı değiştirildi.

BİR ANDA KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre alkollü olduğu belirtilen Parker, uçuş sırasında koltuğundan kalkarak koridora geçti. Burada kıyafetlerini çıkaran kadın, diğer yolcuların önünde cinsel organını teşhir etti. Kabin görevlilerinin müdahalesine rağmen taşkın davranışlarını sürdüren Parker nedeniyle uçakta gerginlik yaşandı.

Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: <a class='keyword-sd' href='/pilot/' title='Pilot'>Pilot</a> rotayı değiştirmek zorunda kaldı

PİLOT ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Yaşananların ardından pilot, Florida'ya devam etmek yerine uçağı Manchester Havalimanı'na yönlendirme kararı aldı. Planlanan rotanın değiştirilmesi nedeniyle hava yolu şirketinin yaklaşık 20 bin sterlin zarara uğradığı belirtildi.

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

İngiltere'nin Halifax kentinde yaşayan Parker'ın olayın ardından çıkarıldığı mahkemede üç ayrı suçu kabul ettiği öğrenildi. Kadın, kamuya açık alanda uygunsuz davranışta bulunmak, uçakta alkollü olmak ve pilotun talimatlarına uymamak suçlarından yargılanıyor.

Manchester'da 3 Kasım'da görülen duruşmada savcı Edward Downes, Parker'ın davranışlarının yolcuları rahatsız ettiğini ve uçuş güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Mahkeme, olayın ciddiyeti nedeniyle dosyanın daha yüksek ceza verme yetkisine sahip Crown Court'a gönderilmesine karar verdi.

Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı

CEZASI 1 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Yargıç Simon Blakebrough, yolcularla dolu bir uçakta bu şekilde teşhirde bulunmanın ciddi bir davranış olduğunu vurguladı. Hapis cezası alma ihtimali bulunan Parker'ın cezasının 1 Aralık'ta Manchester'daki Minshull Street Crown Court'ta açıklanması bekleniyor.

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