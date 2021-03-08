Uçakta maske takmayan Rus sporcu kafilesine para cezası - Son Dakika

Türk Hava Yolları'nın Antalya-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağında, maske takmamakta ısrar eden 20 kişilik Rus sporcu kafilesine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kural dışı yolcu kararı gereği idari para cezası uygulandı.

Olay, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelmek üzere Antalya'dan havalanan Türk Hava Yolları'nın TK2409 sefer sayılı Airbus A321 tipi tarifeli uçağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uçakta bulunan 20 kişilik Rus sporcu kafilesi, pandemi kuralları gereği maske takmayınca, kabin memurlarıyla tartıştı.

Karakola götürülerek para cezası uygulandı

Uçuş ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yolcuların diretmesi üzerine kabin amiri konuyu uçağın kaptan pilotuna iletti. Pilot ise İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçerek inişin akabinde polis ekibi talebinde bulundu. Uçağın havalimanına inişi sonrasında Rus sporcu kafilesi adına kafile sorumlusu, uçağa gelen polis ekipleri eşliğinde uçaktan alarak karakola götürdü. Maske kuralına uymayan 20 Rus sporcuya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kural dışı yolcu prosedürü doğrultusunda idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL