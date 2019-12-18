UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1) - Son Dakika

UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1)

6 saat önce

Yüksel KOÇ/Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI (1), System.String[]

Yüksel KOÇ/

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.


Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:33 Kaynak: DHA
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