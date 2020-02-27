Uçakta olay çıkaran kadına tahliye - Son Dakika
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Uçakta olay çıkaran kadına tahliye

7 saat önce

Kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Nikar Deliormanlı 2 buçuk ay sonra tahliye edildi.

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Kalkış hazırlıkları yapan bir uçakta 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istenen Nikar Deliormanlı 2 buçuk ay sonra tahliye edildi.


18 Aralık'ta Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağırarak olay çıkardığı gerekçesiyle "cebir ve tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapsi istenen Nikar Deliormanlı'nın yargılanmasına devam edildi.


Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmazken, avukatı Merve Türkmen Kaplan da salonda hazır bulundu.


Duruşmada söz alan sanık avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlandığını söyleyerek, "Müvekkilin daha fazla hak kaybı yaşamaması nedeniyle müvekkilin tahliyesine karar verilsin" dedi.


Mahkemeden tahliye kararı


Mahkeme ara kararında, sanık Nikar Deliormanlı'nın tahliyesine hükmetti. Sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin raporun Adli Tıp Kurumu'ndan düzenlenerek gönderilmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamede, sanığın 18 Aralık 2019 tarihinde 06.45 kalkış saatli uçakta bulunduğu sırada, 144 yolcu kalkış için beklerken oturduğu koltuktan ayağa kalkarak bağırmaya başladığı anlatıldı.


Sanığın, "Ben FETÖ'cüyüm. Canlı bomba şimdi. Ben FETÖ'cüyüm, FETÖ'cü, FETÖ'yü istiyorum" şeklinde cümleler sarf ettiği belirtildi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine sanığın eylemlerine ısrar ettiği, bu eylemleriyle uçak içerisinde korku ve paniğe neden olduğu ve uçağın hareket etmesini engellediğinin kaydedildi.


Sanığın, "cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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