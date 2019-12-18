Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.
Edinilen bilgiye göre, sabah 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı. Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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