Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü - Son Dakika
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Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü

7 saat önce

ANKARA'dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan Erdoğan İnez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uçakta rahatsızlanan yolcu, hastanede öldü, System.String[]

ANKARA'dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan Erdoğan İnez (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'dan önceki akşam memleketi Ordu'ya gelmek için uçağa binen Erdoğan İnez, kalkıştan bir süre sonra aniden rahatsızlandı. İnez'e ilk müdahale uçakta yapıldı. Ordu- Giresun Havalimanı'na inen uçaktan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdoğan İnez'in Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşadığı, bir şirkette işçi olarak çalıştığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ankara, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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