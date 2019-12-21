Uçakta rahatsızlanarak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ankara'dan Ordu'ya gitmek için bindiği uçakta fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Erdoğan İnez, Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



1 hafta önce beyin ameliyatı olan ve kontrol amaçlı gittiği Ankara'dan Ordu'ya uçakla döndüğü esnada fenalaşan 34 yaşındaki Erdoğan İnez, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.



Erdoğan İnez'in cenazesi evinde helallik alındıktan sonra Fatsa Orta Büyük Cami'ye getirildi. İnez, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Ailesi taziyeleri kabul ederken, İnez'in ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.



Erdoğan İnez'in Ankara'ya kontrol amaçlı gittiğini söyleyen kuzeni Adem İnez, "1 hafta önce ameliyat oldu ve önceki gün de kontrol için tekrar Ankara'ya gitmişti. Dönüş esnasında bindiği uçakta rahatsızlanıyor ve uçakta bulunan doktor ilk müdahaleyi kendisine gerçekleştiriyor. Ordu- Giresun Havaalanı'ndan ambulansla direkt Samsun'a sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.



Erdoğan İnez'in daha önce tıp fakültesini kazandığı, rahatsızlığı nedeniyle 2. sınıfta bıraktığı öğrenildi. - ORDU