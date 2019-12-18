Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Havalimanıdaki polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramaların ardından saat 10.00'da Ercan Havalimanı 'na hareket etti.

Güneş gözlüğü takıp başörtüsünü ağzına götürerek konuşmaya devam eden Nigar D'ye uçaktaki bazı yolcular tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan PC 1930 sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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