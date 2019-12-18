Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı - Son Dakika
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Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Uçakta taşkınlık yapan kadın yolcu gözaltına alındı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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