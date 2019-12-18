Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı.

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın yolcu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, saat 06.45'te KKTC'ye gitmek için pist başı yapan "PC 1930" sefer sayılı uçağa binen yolculardan Nigar D, taşkınlık yaparak bağırmaya başladı.

"Havalimanında bomba bulunduğunu" söylemesi üzerine, uçaktaki bazı yolcular Nigar D'ye tepki gösterdi.

Uçağa çağrılan polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, havalimanındaki polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle tahliye edilen uçak, yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine saat 10.00'da Ercan Havalimanı'na hareket etti.

İşlemleri tamamlanan Nigar D. de polis nezaretinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Nigar D, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Nigar D'nin "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin ifadesi

Şüpheli Nigar D'nin ifadesinde, Kıbrıs'a oğlunu ziyarete gittiğini ve çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu belirterek, "Havaalanı mescidinde namaz kılmak istedim. Mescitteki bir kadın bana pantolonla namaz kılınmaz dedi, bu giysiyi giydirdi. Sonra anons olunca ben de o sırada sıkışmıştım. Üzerimdeki giysileri hemen çıkaramadım. Uçağa binmeden önce kurabiye yemiştim. Bu kurabiyelerin bende olumsuz etkileri olmuş olabilir." şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Akıl sağlığında problem olmadığını ve uçakta yaşadıklarını hatırlamadığını öne süren Nigar D'nin, "Uçağa bindiğim esnada sıkışık olduğumu hostese söyleme fırsatı vermediler. Ben koltuğuma gittim ve kemerimi bağlayamadım. 'Çok kötüyüm' dedim. Arkada bulunan yolcular bana sataşınca 'Bomba var' dedim." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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