Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi - Son Dakika

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan kadının tahliyesine karar verildi.

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan kadının tahliyesine karar verildi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığını belirterek, daha fazla hak kaybı yaşamaması için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nikar Deliormanlı'nın tahliyesine karar verdi.

Sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumundan düzenlenecek raporun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019'da 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu anlatılıyor.

Davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engelleyen sanık Deliormanlı'nın kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarılan iddianamede, savcılıkça alınan ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtiliyor.

İddianamede sanığın, uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu, bu şekilde "cebir tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği anlatılarak, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamile eşini çocuğunun önünde döven kocaya 8 ay hapis cezası verildi
Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:22:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]