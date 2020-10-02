Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan kadın hakkında karar - Son Dakika

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan kadın hakkında karar

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kadına ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan kadın hakkında karar, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'ye gidecek uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan kadına ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nikar Deliormanlı katılmazken avukatı hazır bulundu.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığı yönünde rapor verildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Deliormanlı'nın avukatı Özge Yıldız, müvekkilinin cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nikar Deliormanlı'nın üzerine atılı "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçunu işlediğinin sabit görüldüğünü belirtti.

Ancak Adli Tıp Kurumu Gözlem ve İhtisas Dairesinin sanığın cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor verdiğini hatırlatan mahkeme, bu nedenle sanık Deliormanlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri uygulanmasını, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019'da 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen- Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu anlatılmıştı.

Davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engelleyen sanık Deliormanlı'nın kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarılan iddianamede, savcılıkça alınan ifadesinde sanığın, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtilmişti.

İddianamede sanığın, uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu, bu şekilde "cebir tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği anlatılarak, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sabiha Gökçen, Kıbrıs, Karar, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan kadın hakkında karar - Son Dakika

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