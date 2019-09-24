Son Dakika Haberleri: Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası
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Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası

1 saat önce

Hollanda'da, geçen yıl Dubai-Amsterdam seferinde uçakta olay çıkaran 4 yolcu "tehlikeye sebep oldukları" gerekçesi ile para cezasına çarptırıldı.

Uçakta

Hollanda'da, geçen yıl Dubai- Amsterdam seferinde uçakta olay çıkaran 4 yolcu "tehlikeye sebep oldukları" gerekçesi ile para cezasına çarptırıldı.

Yerel medyada çıkan haberde, Haarlem Mahkemesinin geçen yıl Dubai-Amsterdam uçuşunda önce aralarında kavga eden, daha sonra da olay çıkaran 2'si kardeş 4 kişinin, bin 300 ile bin 800 avro arası para cezası ödemesine hükmettiği belirtildi.

Haberde, tüm uyarılara rağmen 4 yolcunun agresif davranışlarına son vermemesi üzerine uçağın Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle, uçak şirketine de 2 bin avro tazminat ödenmesine karar verildiği aktarıldı.

Mahkemenin gerekçesinde, olay çıkaran yolcuların, kabin görevlilerinin işini yapmasına engel olduğu, hava trafiğini tehlikeye soktuğu ve diğer yolcular ile kabin görevlilerinin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açtığı kaydedildi.

Amsterdam, Hollanda, Dubai, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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