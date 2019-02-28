Uçakta Verilen Yemekten Öyle Bir Şey Çıktı Ki...
28 dakika önce
Avustralyalı bir yolcu Singapur Havayolları ile yaptığı uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu.
Avustralyalı bir yolcu Singapur
Havayolları ile yaptığı uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu. Avustralyalı yolcu Bradley Button, Singapur Havayolları ile Wellington
'dan Melbourne'a yaptığı bir uçuş sırasında kendisine verilen yemekte insan dişine benzer bir madde buldu. Salı günü uçuş yapan Avustralyalı yolcu Bradley Button pirinç yerken ağzında yabancı madde hissetti ve azı dişi gibi görünen maddeyi dışarı çıkardı. Avustralyalı yolcu Button yaptığı açıklamada, "Uçuşun geri kalanında iyi değildim, yemeğimde başkasının vücudunun bir parçası olması fikri hiç hoş değil" dedi. Button, uçuş görevlisinin nesneyi test etmek için alması gerektiğini ve onun küçük bir taş olduğundan emin göründüğünü söyledi.
"Yemekten çıkan nesne kuşkusuz bir dişti" diyen Button, bu olaydan sonra havayolu şirketinin gümrüksüz ürünlerinde kullanması için kendisine hediye çeki verdiğini belirtti. Ancak Button firmadan özür dilemesini ve soruşturma başlatılmasını istedi. Singapur Havayolları, Wellington'dan Melbourne'a seyahat eden bir yolcunun yemeğinde yabancı bir cisim bulunduğunu doğruladı. Havayollarından yapılan açıklamada, "Bu olumsuz deneyimden ve bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı müşteriden içtenlikle özür dileriz. Şu anda bu olayı araştırıyoruz ve ne olduğunu belirlemek amacıyla analiz için nesneyi gönderdik" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:41 Kaynak: İHA
Singapur Havayolları'nın Uçağında Verilen Yemekten Diş Çıktı
Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı
Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor