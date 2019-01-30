Uçakta Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi
1 saat önce
Kolombiya'da özel bir uçakta valizlerin içine gizlenmiş 590 kilo kokain ele geçirildi.
Kolombiya
'da özel bir uçakta valizlerin içine gizlenmiş 590 kilo kokain ele geçirildi. Kolombiya'da narkotik polis, bir özel uçakta valizlerin içine gizlenmiş yaklaşık yarım ton kokain ele geçirdi. Polis
tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'daki Reyes Murillo Havaalanı'nda Guatemala'ya ardından Amerika Birleşik Devletleri
'ne gitmesi planlanan özel uçağa operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, 590 kilo kokainin ele geçirildiği operasyon kapsamında 2 Kolombiya vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve uyuşturucu bulundurma suçlarından yargılanacağı bildirildi. Operasyonun polise yapılan ihbar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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