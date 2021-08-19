Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi

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Geçen pazar Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü sağlamasından sonra Kabil havalimanında insanlar ABD'ye ait askeri kargo uçaklarına tutunarak kaçmaya çalıştı.

Uçak havaladıktan kısa bir süre iki kişi utundukları yerden yere çakılarak hayatını kaybetti. Diğer bir kişi ise iniş takımlarının olduğu bölgede sıkışınca uçak Katar'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Parçalanarak hayatını kaybeden kişinin Afgan genç milli takım oyuncusu Zaki Anvari olduğu belirtildi.

Afgan genç milli takım forması giyen Zaki, son Facebook paylaşımında "Hayanızın ressamı sissiniz, boya fırçasını kimseye vermeyin'" yazdı. Zaki'nin ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Uçak kalkış yaptıktan sonra iniş takımlarının tam kapanmaması üzerine uçak zorunlu olarak rotasını Katar'a çevirdi. İniş yapan uçağın iniş takımlarında yapılan incelemede Zaki'nin parçalanmış cansız bedeni bulundu.