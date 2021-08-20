Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu - Son Dakika

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ABD'nin internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, Afganistan'ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan hareket eden uçaktan düşen insanlara ait görüntülerin basılı olduğu tişörtlerin satışını durdurdu.

ÇOK SAYIDA KULLANICI TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin "ölen insanlarla alay ettiğini" ve "onların acılarından faydalanmaya çalıştığını" belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, "Kabil Atlama Kulübü 2021" isimli tişörtleri "iğrenç" olarak niteledi.

SATIŞLAR DURDURULDU

ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu. Kullanıcılar, platformun internet sitesinde "Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaştı.

FARKLI SİTELERDE SATILMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi "TShirtAtLowPrice.com" üzerinden devam ediyor.

Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Afganistan için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var, ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı." New York Post'un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından "taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırıldı.