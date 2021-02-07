UÇAKTAN İNEN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞUM YAPTI//Ek görüntüyle - Son Dakika
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UÇAKTAN İNEN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞUM YAPTI//Ek görüntüyle

08.02.2021 08:11
UÇAKTAN İNEN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞUM YAPTI//Ek görüntüyle

Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda bankın üzerinde doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları (THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

BANKIN ÜZERİNDE DOĞUM YAPTI

Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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Pasaport, İstanbul, Rusya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UÇAKTAN İNEN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞUM YAPTI//Ek görüntüyle - Son Dakika

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SON DAKİKA: UÇAKTAN İNEN YOLCU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DOĞUM YAPTI//Ek görüntüyle - Son Dakika
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