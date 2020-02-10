Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı - Son Dakika
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Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı

7 saat önce

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi.

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcuya meydan dayağı, System.String[]

Ukrayna'da SkyUp Havayolları şirketine ait yolcu uçağında alkollü bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan indirilmek istendi. Alkollü adam, uçaktan inmeyi reddedince diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden, başkent Kiev'e hareket etmek üzere kalkış için bekleyen SkyUp Havayolları'na ait yolcu uçağındaki alkollü bir yolcu, diğer yolcular tarafından darp edildi. Yerel medya, alkollü adamın diğer yolcuları rahatsız ettiği için uçaktan indirilmek istendiğini; uçaktan inmeyi reddeden alkollü adamın, diğer yolcular tarafından darp edildiğini duyurdu. Kimliği belirtilmeyen alkollü adamın arbede sırasında dişinin kırıldığı belirtilirken; güvenlik görevlileri tarafından uçaktan indirildiği bilgisi paylaşıldı.Kargaşa anları ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.


Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:20 Kaynak: DHA
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Ukrayna'da uçakta alkollü yolcuya meydan dayağı
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