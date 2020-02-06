UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILIYOR - Son Dakika

UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILIYOR

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazında çalışmalar devam ederken yolculara ait valizler ekipler tarafından çıkarılıyor.

UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILIYOR, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası uçağın enkazında çalışmalar devam ederken yolculara ait valizler ekipler tarafından çıkarılıyor.

İzmir- İstanbul seferini yapan ve dün saat 18.19'da pistten çıkan uçağın enkazında ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hava yolu şirketine ait ekipler öğleden sonra uçağın çevresinde inceleme yaptı. Aynı ekiplerin daha sonra elektrikli makineler yardımıyla uçağın enkazında çalışma yaptığı görüldü. Ekipler uçağın koltuklarını sökmeye başladı. Çalışmalar devam ederken ekiplerin bulunduğu alana yangın tüpleri taşındı. Bu çalışmalar tamamladıktan sonra enkazın kaldırılması bekleniyor.

VALİZLER ÇIKARILIYOR

183 kişinin bulunduğu uçağın enkazından valizler de çıkarılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları öncesi alana gelen hava yolu şirketine ait ekipler yolculara ait valizleri de çıkarmaya başladı. O valizler daha sonra enkazın bulunduğu bölgeye gelen araca yüklendi. Bölgede bulunan güvenlik güçleri ise çalışma yürüten ekipler dışında kimseyi enkazın bulunduğu alana yaklaştırmıyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ekiplerin çalışmaları

-Uçak enkazından görüntüler

-Taşınan valizler

-Güvenlik önlemleri

-Detay görüntüler


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin konsolosu Chui Wei, İmamoğlu ziyaretinde uyardı: Virüsün bulaşma gücü çok fazla
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]