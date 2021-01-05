Uçamayan karganın kanatlarının kesildiği anlaşıldı - Son Dakika

Adıyaman'da bir vatandaş tarafından yolda yaralı bulunan karganın kanatlarının makasla kesildiği ortaya çıktı.

Kenan Doğan isimli vatandaş, Yenimahalle'de aracı ile ilerlerken yol ortasında çırpınan bir kargayı fark etti. Araçtan inerek kargaya yaklaşan Doğan, karganın uçamadığını gördü. Ayaklarının üzerinde duramayan kargayı eve götüren Doğan, karganın kanatlarının makasla kesildiğini fark etti. Kargayı uçurmayı deneyen hayvansever, kanatlarından dolayı uçamayan kargaya 3 gün boyunca baktı. Karganın tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne de bilgi verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, türü alakarga olan hayvanı kafese koyarak, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Kenan Doğan, kargayı kesen kişinin insanlığından şüphe ettiğini belirterek, "Yolda aracımla ilerlerken kargayı gördüm. Kanatlarını çırpıp uçmaya çalışıyordu ama uçamıyordu, aynı zamanda da yürüyemiyordu. Ayaklarını kaldıramıyordu. Bende aldım arabaya koydum, akşam eve getirdim. Hani şey olmasa bile, ayakları tutmasa bile uçabilir diye uçmasını istedim ama daha sonradan kanatlarına bakınca kanatlarının makasla nizami bir şekilde kesildiğini gördüm. İki kanadı da kesilmiş. Büyük bir ihtimalle işte uçmasın diye kanatlarını kesmişler. Bulunduğu yerden kaçınca da ya bir araba çarptı ya bir şey oldu, şu anda ayakları da hiç tutmuyor. Bunu yapanın insanlığından şüphe ederim. Güzelim hayvanı ne hale getirmişler" dedi.

Kenan Doğan'ın kızı Defne Doğan ise, kanadı kesilen karganın biran önce uçmasını isteyerek, 3 gün boyunca evde onu beslediğini söyledi. - ADIYAMAN