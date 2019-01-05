Son Dakika Haberleri: Uçamayan Kumru Koruma Altında

Uçamayan Kumru Koruma Altında

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uçamayan kumru, bakımının ardından doğaya salınacak.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uçamayan kumru, bakımının ardından doğaya salınacak.

Balıkçı Mehmet Derim, yolda bulduğu kumruyu evinde sobanın yanında kurutarak yem verdi. Hareketlenip odada uçmaya başlayınca doğaya salmak istedi. Ancak kumru iki denemede de 20-25 metre uçtuktan sonra yine yere indi.

Bunun üzerine Derim, Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği görevlerine kuşu teslim etti.

Derim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşun kanadında kırık ya da başka bir yarasının olup olmadığını veterinerin kontrol edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:43 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel
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