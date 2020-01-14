Uçamayan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Konya'da milli parklar görevlileri uçamayan şahine yardım eli uzattı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan Selçuklu ilçesinde hareketsiz halde gördükleri uçamayan bir şahin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden milli parklar görevlileri, uçamayan şahinin hasta olduğunu belirledi.

Şahin tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.

Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.