UÇAMAYAN YAVRU EBABİL KUŞU KORUMAYA ALINDI - Son Dakika

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde bir okulun bahçesine düşen yavru ebabil kuşu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi.

Ermenek ilçesi İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Soydan Evci, okulun bahçesinde bir kuşun uçamadığını fark etti. Evci yakaladığı kuşun yavru ebabil olduğunu görüp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. Kuşu teslim alan Veteriner Fatih Gökhan, ebabilin yere indiğini, ayaklarının kısa olması nedeniyle havalanamadığını, tedavisinin ardından doğaya salınacağını söyledi.