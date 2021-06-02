Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı - Son Dakika

Uçamayan yavru karga, gazetecilere sığındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, uçamayan yaralı yavru karga İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürlüğü'ne sığındı. Gazeteciler yaralı kargayı muhafaza altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
İHA Aydın Bölge Müdürlüğü personeli bürolarında çalıştıkları sırada balkon demirlerine konan yavru kargayı fark etti. Uzun süre yerinde kıpırdamadan duran karganın uçamadığını gören gazeteciler balkona çıkarak sevimli kargaya yardım elini uzattı. Yavru karga kutu içerisinde muhafaza altına alındıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Kısa süre içerisinde İHA Aydın Bölge Müdürlüğü'ne gelen ekipler yavru kargayı teslim alarak gerekli kontrollerin yapılması için Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Yavru karganın burada gerekli kontrollerin yapıldıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:29 Kaynak: İHA
Son Dakika 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!