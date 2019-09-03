Son Dakika Haberleri: Uçamayan yavru kumruya çocuklar sahip çıktı
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Uçamayan yavru kumruya çocuklar sahip çıktı

5 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuk evlerinin önünde oynadıkları sırada buldukları uçamayan kumruya sahip çıkarak, İnegöl Belediyesi'ne teslim etti.

Uçamayan yavru kumruya çocuklar sahip çıktı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 çocuk evlerinin önünde oynadıkları sırada buldukları uçamayan kumruya sahip çıkarak, İnegöl Belediyesi'ne teslim etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde 2 çocuk, evlerinin önünde oynadıkları sırada, uçamayan yavru kumru buldu. Sokak kedilerinin yavru kumruya zarar vermemesi için sahip çıkan çocuklar, kuşu evlerine götürdüler. Ailelerinin belediyeyi araması üzerine eve gelen İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kumruyu teslim aldı. Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülen kumru, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortama salınacak.


İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:39 Kaynak: DHA
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